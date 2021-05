Il Ministero di catechista | l’annuncio è un pilastro per una fede senza rughe

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ieri alle 11,30 è stata presentata la lettera apostolica in forma di «Motu proprio» di Papa Francesco dal titolo «Antiquum ministerium» con la quale viene istituito ildi. La lettera si colloca dentro un disegno che sta prendendo forma sempre meno indefinita, fatto di scelte che sembrano guardare nella medesima direzione: aiutare il corpo della Chiesa di oggi a strutturarsi in modo nuovo per abitare gli spazi e la cultura contemporanea. «», nella Chiesa, indica un servizio e un incarico più stabile nel tempo. Semplificando quest’idea, si potrebbe un po’ impropriamente dire che il corpo unico di Gesù – che ha predicato e fatto miracoli 2000 anni fa – oggi viene come «affiancato» dal corpo ecclesiale, certamente più goffo e voluminoso, che proprio perché non sostituisce il corpo del Risorto, mentre gli ...

Advertising

vaticannews_it : #11maggio #PapaFrancesco istituisce il ministero di #catechista. Una decisione che sottolinea l’importanza del popo… - Rvaticanaitalia : Pubblicato ieri il Motu proprio “Antiquum ministerium” con cui #PapaFrancesco stabilisce il ministero laicale di… - Avvenire_Nei : La novità. Nasce il ministero del catechista - SelvaticiDebora : Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) in tutto il mondo solo nel 2020 oltre 18000 i catechisti s… - acs_italia : RT @RomaSette: Ministero del catechista: @acs_italia ricorda il costante sostegno ai laici in prima linea nella pastorale nel mondo. Nel 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero catechista

A fornire i dati è oggi Acs che esprime soddisfazione per il Motu proprio "Antiquum ministerium" con il quale Papa Francesco ha istituito ildel. I benefattori di Acs, si legge ......locale Adjoukrou (una popolazione del sud del Paese) alla pubblicazione l'11 maggio 2021 del Motu Proprio di Papa Francesco "Antiquum Ministerium" che istituisce illaicale del. "...Nel 2020 Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) ha sostenuto 18.389 catechisti e laici impegnati nella pastorale in tutto il mondo. Di questi 9.644 in Asia, 5.660 in Africa, 2.111 in America Latina, 524 n ...Abidjan (Agenzia Fides) - "Se oggi il Papa si occupa dei catechisti, è una gioia per me" afferma Guillaume Gnagne, catechista dal 1996 nella lingua locale Adjoukrou (una popolazione del sud del Paese) ...