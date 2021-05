Governo: oggi alle 15 alla Camera primo Question time con Draghi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Si svolge oggi, alle 15, il Question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione ad un’inchiesta giornalistica che vede coinvolto il sottosegretario di Stato Claudio Durigon; sul riavvio del settore del wedding, anche in relazione alla possibile rimodulazione o cancellazione del ‘coprifuoco”; sulle iniziative, anche normative, volte a garantire con urgenza adeguate tutele ai lavoratori e contrastare infortuni e morti sul lavoro; sulle iniziative, anche in seno al Consiglio europeo, in relazione alle possibili ulteriori proroghe e modifiche sia del Quadro temporaneo per ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Si svolge15, iltrasmesso dRai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il presidente del Consiglio, Mario, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione ad un’inchiesta giornalistica che vede coinvolto il sottosegretario di Stato Claudio Durigon; sul riavvio del settore del wedding, anche in relazionepossibile rimodulazione o cancellazione del ‘coprifuoco”; sulle iniziative, anche normative, volte a garantire con urgenza adeguate tutele ai lavoratori e contrastare infortuni e morti sul lavoro; sulle iniziative, anche in seno al Consiglio europeo, in relazionepossibili ulteriori proroghe e modifiche sia del Quadro temporaneo per ...

