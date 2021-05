Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati in gran segreto (Di mercoledì 12 maggio 2021) News Fiori d’arancio per l’ex nuotatore e la soubrette lanciata da Striscia la notizia Pubblicato su 12 Maggio 2021 Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono ufficialmente marito e moglie. La coppia ha annunciato sui rispettivi profili Instagram di essere convolata a nozze mercoledì 12 maggio. Un matrimonio in gran segreto dopo il rinvio dello scorso anno, quando Magnini e la Palmas non sono riusciti a convolare a nozze per via dell’emergenza Coronavirus. Stanchi di aspettare i due hanno deciso di optare per una cerimonia in Comune, a Milano. Sui social network Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno spiegato che al loro matrimonio ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) News Fiori d’arancio per l’ex nuotatore e la soubrette lanciata da Striscia la notizia Pubblicato su 12 Maggio 2021ufficialmente marito e moglie. La coppia ha annunciato sui rispettivi profili Instagram di essere convolata a nozze mercoledì 12 maggio. Un matrimonio indopo il rinvio dello scorso anno, quandoe lanonriusciti a convolare a nozze per via dell’emergenza Coronavirus. Stanchi di aspettare i due hanno deciso di optare per una cerimonia in Comune, a Milano. Sui social networkhanno spiegato che al loro matrimonio ...

