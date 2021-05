GFVIP | ALFONSO SIGNORINI TRA LE SOAP TURCHE E L’APPELLO DI VERA GEMMA

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono passati più di due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip eppure il reality di Canale 5 condotto dasembra ancora in onda. Tommaso, Stefania, Dayane, Pierpaolo, Giulia e gli altri ex inquilini della casa di Cinecittà sono onnipresenti tra ospitate, interviste, articoli e l’affetto dei social che continua a seguire e commentare le loro gesta in in tutt’uno tra reality e vita reale.è già pienamente al lavoro per la nuova edizione del GF Vip, la sua terza consecutiva. Si parte a settembre, in prima serata su Canale 5, e con molta probabilità tornerà il doppio appuntamento settimanale, affiancando alla serata principe dei reality, il lunedì, quella del venerdì sera. Nelle “Lettere al Direttore” su Chi,risponde a chi lamenta una sparizione dalla tv, finito il GF. Ci rivedremo ...