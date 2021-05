Futuro Buffon | spunta la Roma ma occhio all’ipotesi MLS

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Gigiin un’intervista rilasciata pochi giorni fa ai microfoni di BeIn Sport ha annunciato il suo addio alla Juventus, ma non è detto che lasci il calcio giocato, come si evince da quanto dichiarato: “Il mioè chiaro, già delineato. Quest’anno si concluderà in maniera definitiva la mia esperienza alla Juventus. O smetto L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Futuro Buffon

Un obiettivo, che inevitabilmente condizionerà ildi diverse pedine. Per seguire e ... Per mettere le mani sull'erede di, però, servirebbe la cessione di Szczesny, oltre che la ...addio amaro'. E ancora: '"Tolgo il disturbo. Quel no all'Atalanta, la voglia di estero ma ... per non rischiare la prossima stagione europea: 'Jose tra passato e. L'ombra di Mou su Inter -...Futuro Buffon: niente Fiorentina. Gianluigi Buffon lascerà la Juventus nella prossima stagione. L'annuncio del portiere della Juventus è stata la principale notizia di ieri e, a ...L’agente di Buffon Silvano Martina ha parlato del futuro del portiere dopo l’annuncio del suo addio alla Juve Quale sarà la prossima squadra di Gigi Buffon? Silvano Martina, agente del portiere che ie ...