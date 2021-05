Fantastici 4: Emily Blunt e l’idea di interpretare una supereroina (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Marvel Studios stanno lavorando ad un nuovo film sui Fantastici 4. Questo dovrebbe concludere la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ed è previsto in uscita nel 2023. Sarà diretto da Jon Watts che si è già occupato dei film su Spider-Man del MCU. Non siamo ancora a conoscenza degli attori che rappresenteranno gli eroi del prossimo film. Mr. Fantastic, la donna invisibile, la torcia umana e la cosa sono i quattro supereroi protagonisti. Ai fan piace spesso immaginare un fan cast, ovvero indicare quali attori potrebbero essere ideali per un certo ruolo. Nel caso di Fantastici 4, spesso si è sentito parlare di Emily Blunt per la parte della donna invisibile e di John Krasinski per Mr. Fantastic. Emily Blunt e il rumor per Fantastici 4 Photo credit: dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021) I Marvel Studios stanno lavorando ad un nuovo film sui4. Questo dovrebbe concludere la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ed è previsto in uscita nel 2023. Sarà diretto da Jon Watts che si è già occupato dei film su Spider-Man del MCU. Non siamo ancora a conoscenza degli attori che rappresenteranno gli eroi del prossimo film. Mr. Fantastic, la donna invisibile, la torcia umana e la cosa sono i quattro supereroi protagonisti. Ai fan piace spesso immaginare un fan cast, ovvero indicare quali attori potrebbero essere ideali per un certo ruolo. Nel caso di4, spesso si è sentito parlare diper la parte della donna invisibile e di John Krasinski per Mr. Fantastic.e il rumor per4 Photo credit: dal ...

Advertising

cinefilosit : Emily Blunt torna sui Fantastici Quattro: 'I cinecomics non fanno per me' #ILoveCinefilos - badtasteit : #EmilyBlunt parla dei Fantastici 4 e dei film di supereroi: 'Non mi piacciono' - _amantedelcine_ : Appena finito A Quiet Place e mi è piaciuto tanto, ho provato una profonda angoscia nel guardare il modo in cui era… -