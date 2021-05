Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind, la recensione – Recensione – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 12 maggio 2021) Famicom Detective Club: The Missing Heir & The Girl Who Stands Behind per la prima volta dopo trentatré anni sono disponibili in Occidente: scopriteli nella nostra Recensione. Di Famicom Detective Club abbiamo già parlato in due occasioni: una per farvelo conoscere, essendo una serie rimasta relegata in Giappone dalla fine degli anni ’80 fino a oggi; l’altra per svelarvi qualche curiosità su di essa o sui suoi personaggi. Oggi finalmente siamo qui per raccontarvelo a dovere, con tutte le premure del caso in merito alla trama perché va bene che ha i suoi anni sulle spalle ma, proprio a causa … Recensioni giochi Nintendo SwitchRead ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 12 maggio 2021): The; TheWhoper la prima volta dopo trentatré anni sono disponibili in Occidente: scopriteli nella nostra. Diabbiamo già parlato in due occasioni: una per farvelo conoscere, essendo una serie rimasta relegata in Giappone dalla fine degli anni ’80 fino a oggi; l’altra per svelarvi qualche curiosità su di essa o sui suoi personaggi. Oggi finalmente siamo qui per raccontarvelo a dovere, con tutte le premure del caso in merito alla trama perché va bene che ha i suoi anni sulle spalle ma, proprio a causa … Recensioni giochiSwitchRead ...

Advertising

Outcastlive : Nel nuovo Outcast Weekly portiamo in tribunale Sony e Valve ma chiacchieriamo anche dell'introvabile PlayStation 5,… - TGMesports : RT @TheGamesMachine: La nostra prova delle avventure #FamicomDetectiveClub, tornate con due #remake per #NintendoSwitch dopo la bellezza di… - brema82 : RT @TheGamesMachine: La nostra prova delle avventure #FamicomDetectiveClub, tornate con due #remake per #NintendoSwitch dopo la bellezza di… - IGNitalia : #FamicomDetectiveClube presenta due visual novel rimesse splendidamente a nuovo, ideali per chi volesse approcciare… - Stoupwhiff : Sulla stessa console che ha dato i natali a giochi come The Legend of Zelda e Metroid, il NES, tramite una periferi… -