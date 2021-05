Doc – Nelle tue mani 2, Luca Argentero torna sul set insieme a Giusy Buscemi: ecco chi esce di scena (Di mercoledì 12 maggio 2021) Doc – Nelle tue mani 2 tornerà presto in televisione; dopo lo straordinario successo della fiction, Luca Argentero è pronto a tornare sul set il prossimo 17 maggio! Nei nuovi episodi si parlerà anche dell’emergenza Covid in Italia. Leggi anche: Beppe Fiorello, frecciatina a Luca Argentero per il successo di Doc? (FOTO) Doc – Nelle... Leggi su donnapop (Di mercoledì 12 maggio 2021) Doc –tue2 tornerà presto in televisione; dopo lo straordinario successo della fiction,è pronto are sul set il prossimo 17 maggio! Nei nuovi episodi si parlerà anche dell’emergenza Covid in Italia. Leggi anche: Beppe Fiorello, frecciatina aper il successo di Doc? (FOTO) Doc –...

Advertising

infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2: Giusy Buscemi nel cast e “uscite clamorose” - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: nuovi ingressi e addii inaspettati - infoitcultura : Doc-Nelle tue mani 2, anticipazioni: new entry e clamorosi addii - zazoomblog : DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) - #NELLE #MANI: #TRAGEDIE #ENTRY #NELLA - _Valealizzi_ : RT @bubinoblog: DOC NELLE TUE MANI: TRAGEDIE E NEW ENTRY NELLA NUOVA STAGIONE (ANTEPRIMA) -