David 2021, la figlia di Mattia Torre ritira il premio tra lacrime e applausi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Mattia Torre è stato premiato ai David di Donatello 2021 per la Miglior sceneggiatura: a ritirare la statuetta al suo posto, morto prematuramente due anni fa, è stata la figlia Emma che con il suo discorso ha commosso l’intera platea. (screenshot video)La 66esima edizione dei David di Donatello si è svolta all’insegna della commozione. Mattia Torre, lo sceneggiatore e regista morto nel 2019 a 47 anni dopo una lunga malattia, ha vinto il premio per la Miglior sceneggiatura grazie al film Figli. A ritirare sul palco la prestigiosa statuetta è stata la figlia Emma, dell’età di 12 anni, accompagnata dalla madre Francesca. Il suo discorso ha commosso tutta la platea. Il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 maggio 2021)è stato premiato aidi Donatelloper la Miglior sceneggiatura: are la statuetta al suo posto, morto prematuramente due anni fa, è stata laEmma che con il suo discorso ha commosso l’intera platea. (screenshot video)La 66esima edizione deidi Donatello si è svolta all’insegna della commozione., lo sceneggiatore e regista morto nel 2019 a 47 anni dopo una lunga malattia, ha vinto ilper la Miglior sceneggiatura grazie al film Figli. Are sul palco la prestigiosa statuetta è stata laEmma, dell’età di 12 anni, accompagnata dalla madre Francesca. Il suo discorso ha commosso tutta la platea. Il ...

Advertising

RaiUno : Chi si aggiudicherà l’ambita statuetta? ? Premi David di Donatello 2021 con Carlo Conti STASERA #11maggio alle 21.… - Corriere : A Mattia Torre un David postumo: il «Bravo papà» della figlia Emma fa commuovere tutti - Agenzia_Ansa : La notte dei David di Donatello 2021, Sophia Loren migliore attrice per per La Vita davanti a sé: 'Non so se questo… - carlopalomar : RT @RollingStoneita: Il film di Giorgio Diritti vince 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e il miglior attore protagonista. Sol… - tusciaweb : La notte dei David di Donatello, trionfa “Volevo nascondermi” Roma - “È stato un deserto molto lungo da attraversa… -