Covid, tasso di positività stabile: 2,5% (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sale la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid nelle 24 ore sono 7.852 contro i 6.946 di ieri, ma con oltre 20mila tamponi in più, 306.744. Il tasso di positività passa al 2,5% dopo il 2,4% di ieri, il valore più basso dal 2 ottobre.In aumento invece i decessi, 262 (ieri 251), per un totale di 123.544 vittime dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

