Covid | Draghi | ‘sospensione temporanea brevetti non dovrebbe frenare ricerca’

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Sblocco delle esportazioni, aumento della produzione, individuazione di nuovi siti” per la produzione “accanto ad una riflessione sulla liberalizzazione dei vaccini”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, rispondendo al Question time della Camera ad un’interrogazione del Movimento 5 stelle sulla disciplina deidei vaccini.“La posizione espressa dal Presidente Biden si chiarirà nei prossimi giorni -ha proseguito il premier- ma è evidente che nasce da una semplice considerazione: c’è uno sbilanciamento tra la posizione delle grandi case farmaceutiche che hanno ricevuto imponenti sovvenzioni governative e quella dei Paesi più poveri al mondo che o non hanno accesso o non hanno denaro per poter comprare i vaccini. L’indirizzo verso cui si muove questa dichiarazione degli Stati Uniti quindi va ...

Advertising

riotta : Il sito ufficiale Usa @CDCgov raccomanda tre settimane di distanza tra la prima e la seconda dose del vaccino… - Mov5Stelle : La sospensione temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid è una proposta che il Movimento porta avanti da… - MediasetTgcom24 : Pressing su coprifuoco e riaperture, Draghi decide lunedì #covid - infoitsport : Covid, Draghi: Su matrimoni capisco coppie, ma serve ancora un po’ di pazienza - Cittadinanzatti : ??La deroga al Trips sospenderebbe momentaneamente i brevetti sui vaccini anti-covid, in modo che tutti i paesi poss… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Appena insediatosi il premieraveva annunciato una vera è propria strage di bonus , molti perciò temevano che anche le ...che riguarda una disposizione del MIUR in merito all'emergenza- 19,...Gli interventi per il settore turistico approfondimentoe turismo, Green Pass Italia: come funziona e come ottenerloha spiegato che l'obiettivo del governo 'è riaprire al più presto l'...Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Sblocco delle esportazioni, aumento della produzione, individuazione di nuovi siti" per la produzione "accanto ad una riflessione sulla liberalizzazione dei vaccini". Lo h ...Condividi questo articolo:Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Il nostro obiettivo è riaprire al più presto l’Italia al turismo nostro e a quello straniero. Sono d’accordo che il turismo sia un settore di eno ...