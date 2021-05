Bologna-Genoa 0-2: i rossoblu centrano la salvezza (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella 36esima giornata di Serie A la partita Bologna-Genoa giocata allo Stadio Renato Dall’Ara si è conclusa con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Zappacosta e Scamacca. Il Bologna rimane all’11° posto con 40 punti mentre il Genoa guadagna punti e passa in 14esima posizione con 39 punti. Bologna-Genoa: come si è svolta la partita? Primo tempo La partita parte con il Bologna che spreca una grande occasione: Svanberg ha spazio davanti ma decide di calciare dal limite e il portiere para con facilità. Al 13’ Zappacosta porta in vantaggio il Genoa grazie a uno stupendo tiro a giro sulla destra. Neilla metà nel primo tempo grandi occasione per entrambe le squadre. Scamacca per il Genoa sciupa un’occasione mentre Orsolini per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 12 maggio 2021) Nella 36esima giornata di Serie A la partitagiocata allo Stadio Renato Dall’Ara si è conclusa con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Zappacosta e Scamacca. Ilrimane all’11° posto con 40 punti mentre ilguadagna punti e passa in 14esima posizione con 39 punti.: come si è svolta la partita? Primo tempo La partita parte con ilche spreca una grande occasione: Svanberg ha spazio davanti ma decide di calciare dal limite e il portiere para con facilità. Al 13’ Zappacosta porta in vantaggio ilgrazie a uno stupendo tiro a giro sulla destra. Neilla metà nel primo tempo grandi occasione per entrambe le squadre. Scamacca per ilsciupa un’occasione mentre Orsolini per ...

