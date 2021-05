Allegri al Napoli, la radio ufficiale della SSCN: “Arrivano conferme autorevoli” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Massimiliano Allegri futuro allenatore del Napoli al posto di Gennaro Gattuso. Secondo radio Kiss Kiss Napoli ci sono tutti i presupposti affinché il tecnico toscano sieda sulla panchina partenopea a fine stagione. Già dopo la sconfitta del Napoli con il Verona era stato fatto un sondaggio da Aurelio De Laurentiis per Allegri, ma il tecnico non voleva prendere una squadra in corsa. Così dopo vari tentativi si decise di continuare con Gattuso che sta portando la squadra in Champions League, mostrando anche un gran bel gioco. Allegri al Napoli: attenti al Real Madrid Durante radio Goal si parla del nuovo allenatore del club partenopeo, con il nome di Allegri che ritorna in maniera prepotente. I colleghi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 maggio 2021) Massimilianofuturo allenatore delal posto di Gennaro Gattuso. SecondoKiss Kissci sono tutti i presupposti affinché il tecnico toscano sieda sulla panchina partenopea a fine stagione. Già dopo la sconfitta delcon il Verona era stato fatto un sondaggio da Aurelio De Laurentiis per, ma il tecnico non voleva prendere una squadra in corsa. Così dopo vari tentativi si decise di continuare con Gattuso che sta portando la squadra in Champions League, mostrando anche un gran bel gioco.al: attenti al Real Madrid DuranteGoal si parla del nuovo allenatore del club partenopeo, con il nome diche ritorna in maniera prepotente. I colleghi ...

