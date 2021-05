Vaccini, il dilemma AstraZeneca. Figliuolo in pressing perché venga usato anche sui cinquantenni (Di martedì 11 maggio 2021) I dubbi degli esperti sull'uso del farmaco di Oxford. Il commissario punta a sbloccare centinaia di migliaia di dosi non utilizzate per coprire quella fascia di età. Al momento è indicato solo per gli over 60 Leggi su repubblica (Di martedì 11 maggio 2021) I dubbi degli esperti sull'uso del farmaco di Oxford. Il commissario punta a sbloccare centinaia di migliaia di dosi non utilizzate per coprire quella fascia di età. Al momento è indicato solo per gli over 60

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini dilemma Vaccini, il dilemma AstraZeneca. Figliuolo in pressing perché venga usato anche sui cinquantenni La campagna di copertura parte e le richieste sono subito tantissime ma alla festa manca quello che potrebbe essere l'invitato chiave. Cioè il vaccino di AstraZeneca . Questa settimana tutte le ...

La campagna di copertura parte e le richieste sono subito tantissime ma alla festa manca quello che potrebbe essere l'invitato chiave. Cioè il vaccino di AstraZeneca. Questa settimana tutte le