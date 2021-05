Uomini e donne, Ursula difende Riccardo e attacca Roberta: le dure parole (Di martedì 11 maggio 2021) Un ex dama di Uomini e donne difende Riccardo Guarnieri ed accusa Roberta Di Padua affermando di non essere stata mai innamorata Uomini e donneNegli ultimi giorni a Uomini e donne è scoppiato un vero e proprio caso. Le dichiarazioni di Riccardo Guarnieri su Roberta di Padua hanno scatenato un putiferio sui social e nello studio. Sono in tanti a voler capire cosa sia accaduto realmente alla coppia e soprattutto quale sia la verità. Il cavaliere ha accusato la dama di essere falsa e di aver architettato tutto solo per visibilità e aumentare i suoi follower su Instagram. Nelle ultime registrazioni ne ha dette di tutti i colori, tirando in ballo anche Ida Platano e Sossio Aruta. E proprio per quest’ultimo ... Leggi su formatonews (Di martedì 11 maggio 2021) Un ex dama diGuarnieri ed accusaDi Padua affermando di non essere stata mai innamorataNegli ultimi giorni aè scoppiato un vero e proprio caso. Le dichiarazioni diGuarnieri sudi Padua hanno scatenato un putiferio sui social e nello studio. Sono in tanti a voler capire cosa sia accaduto realmente alla coppia e soprattutto quale sia la verità. Il cavaliere ha accusato la dama di essere falsa e di aver architettato tutto solo per visibilità e aumentare i suoi follower su Instagram. Nelle ultime registrazioni ne ha dette di tutti i colori, tirando in ballo anche Ida Platano e Sossio Aruta. E proprio per quest’ultimo ...

