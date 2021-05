Torta all’arancia e caffè | combinazione insolita ma buonissima!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 11 maggio 2021) Stanchi dei soliti gusti tradizionali di dolce? Cambiamo registro e prepariamo laalle arance e, buona e soffice, ha un usto davvero fuori dal comune. L’abbinata ci piacerà, provare per credere! Ingredienti 3 arance dolci, 3 uova, 160 grammi di zucchero, 200 ml di olio di semi, 200 ml di latte per l’impasto + 300 ml per fine cottura, 1 cucchiaio di buccia d’arancia grattugiata, 360 grammi di farina, 10 grammi di lievito per dolci, 15 grammi disolubile, burro e farina qb per lo stampo, una manciata di polvere di cocco. Preparazione Sbucciamo e tagliamo le arance, cercando di rimuovere tutte le parti bianche, con un frullatore ad immersione o un semplice mixer, frulliamole fino a farle diventare liquide. In una ciotola sufficientemente capiente, inseriamo le uova e lo zucchero, sbattiamo con le fruste fino a che ...