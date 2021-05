Tebas contro Dazn e Eleven: «Ricavi in calo per colpa loro» (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente de LaLiga Javier Tebas si scaglia senza mezzi termini contro il calcio in streaming. Come riporta Palco23, Tebas ha puntato il dito contro le piattaforme OTT (over-the-top), come ad esempio Dazn e Eleven Sports, accusandole di essere parte integrante del calo dei Ricavi che il mondo del pallone sta subendo. «L’ingresso di queste L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente de LaLiga Javiersi scaglia senza mezzi terminiil calcio in streaming. Come riporta Palco23,ha puntato il ditole piattaforme OTT (over-the-top), come ad esempioSports, accusandole di essere parte integrante deldeiche il mondo del pallone sta subendo. «L’ingresso di queste L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #Tebas contro le OTT come #Dazn e #Eleven: «Ricavi in calo per colpa loro» - Edorsi53 : @AntonioFiori15 #Tebas si è schierato al fianco dell'#Uefa contro i colossi del calcio spagnolo. -