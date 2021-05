Report replica 10 maggio 2021 su Rai 3 e in streaming | Renzi in Autogrill con l’agente segreto

Advertising

Radio1Rai : 'Non abbiamo mai pagato una fonte. Vorrei che @lucianonobili che ha avuto questo dossier andasse a denunciare chi g… - reportrai3 : ? Le inchieste di stasera tra poco su - reportrai3 : Replica #Report ore 17.20 @RaiTre ? L’incontro all'autogrill tra Matteo Renzi e lo 007 Marco Mancini ? Nel 2013 Sil… - MariaNadiaMai2 : RT @astrajuma: Se Report non può dare voce di replica a Renzi e a noi di Italia Viva c'è Fabio Fazio con la sua trasmissione che lo può… - SoniaLaVera : RT @DuccioTessadri: Report è immondo. Punto. Da sempre. Di qualunque tema tratti. Di chiunque faccia la character assassination. È roba da… -

Ultime Notizie dalla rete : Report replica

"Non avete solo voi le informazioni, le abbiamo anche noi le informazioni ",il parlamentare. Il punto è che la rivelazione dei contatti riservati tra Tuccillo e, spiega il conduttore ...... quali azioni sono state messe in campo e realizzate o in corso e se esiste undi attuazione;... Nella suaFora ha detto, rivolgendosi all'Assessore, che "a dicembre mi rispose che si ...Nella memoria, Guerra replica alle accuse mosse dal Procuratore della Repubblica ... Anche perché non aveva «più alcuna ragione per interessarsi delle sorti successive di tale report». De Vita, si ...“Si oppose ad alcune decisioni che l’azionista voleva imporre alla Piaggio. Credo che in un ambiente estremamente condiscendente con l’azionista, qualcuno che alzasse la voce per cercare di valorizzar ...