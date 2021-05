Razzi | raid e decine di morti | è guerra tra Israele e Hamas

Leggi su rainews

(Di martedì 11 maggio 2021) Aerei F-35 in azione su Gaza, distrutto un secondo edificio. Ucciso un comandante di. Tre vittime israeliane, tra le almeno 28 vittime palestinesi "anche 10 bambini". Centinaia i feriti. Sirene d'allarme a Tel Aviv, sospeso per qualche ora il traffico aereo. Sinagoghe e negozi in fiamme a Lod. Netanyahu: "La pagheranno cara"