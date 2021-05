RAI – Gattuso andrà via da Napoli, Spalletti in pole. Con l’Udinese torna Ospina in porta (Di martedì 11 maggio 2021) Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal“, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La probabile formazione del Napoli contro l’Udinese sarà la seguente: Ospina torna tra i pali, in difesa Di Lorenzo Manolas Rrahmani Hysaj, a centrocampo Bakayoko Fabian Ruiz, sulla trequarti Lozano Zielinski Insigne e davanti confermatissimo Osimhen. Gattuso? andrà sicuramenta via. Vorrei sbagliarmi, sarei l’uomo più felice del mondo se rinnovasse con il Napoli. Lo stimo, ha fatto un grandissimo lavoro. Non credo cambierà idea, Rino vorrebbe andare in un posto meno prestigioso, con una serenità d’animo maggiore. Futuro della panchina ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione “Radio Goal“, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “La probabile formazione delcontrosarà la seguente:tra i pali, in difesa Di Lorenzo Manolas Rrahmani Hysaj, a centrocampo Bakayoko Fabian Ruiz, sulla trequarti Lozano Zielinski Insigne e davanti confermatissimo Osimhen.sicuramenta via. Vorrei sbagliarmi, sarei l’uomo più felice del mondo se rinnovasse con il. Lo stimo, ha fatto un grandissimo lavoro. Non credo cambierà idea, Rino vorrebbe andare in un posto meno prestigioso, con una serenità d’animo maggiore. Futuro della panchina ...

tuttonapoli : Rai - Gattuso-Napoli, nessuna conferma: Spalletti resta in pole, occhio a Inzaghi - claudio7015 : @MarcoDiMaro Davvero???? Ma come il mega esperto di mercato Rai parlava di imminente firma...... vabbè: diceva anch… - Tuttonapoli__ : ?? #RAI – #Gattuso andrà via a fine stagione. #Spalletti in pole, occhio ad #Italiano e #Dionisi. - gilnar76 : RAI – Gattuso andrà ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… -