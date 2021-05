Pignedoli (M5s) al Parlamento europeo: “Solidarietà a Report. Dossieraggio mina la libertà di stampa, Ue monitori” (Di martedì 11 maggio 2021) “Il Dossieraggio nei confronti dei giornalisti è una questione molto grave, che si sta manifestando sempre più spesso. In Italia c’è stato il caso di Report, a cui va tutta la mia Solidarietà. I giornalisti di questa trasmissione sono stati oggetto di dossier falsi che tentano di screditare in ogni modo il loro lavoro. Chiediamo all’Europa di sorvegliare su questi elementi che minano fortemente la libertà di stampa”. Lo ha detto Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, durante un intervento in Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Pignedoli ha inoltre posto il tema delle cosiddette “querele temerarie”. “Questa tecnica per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “Ilnei confronti dei giornalisti è una questione molto grave, che si sta manifestando sempre più spesso. In Italia c’è stato il caso di, a cui va tutta la mia. I giornalisti di questa trasmissione sono stati oggetto di dossier falsi che tentano di screditare in ogni modo il loro lavoro. Chiediamo all’Europa di sorvegliare su questi elementi cheno fortemente ladi”. Lo ha detto Sabrina, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, durante un intervento in Commissione per lecivili, la giustizia e gli affari interni delha inoltre posto il tema delle cosiddette “querele temerarie”. “Questa tecnica per ...

