Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis si sono lasciati | “Scelta di comune accordo”

Leggi su cityroma

(Di martedì 11 maggio 2021)Desi. Lo ha annunciato la modella 22enne via Instagram, spiegando ai suoi fan di aver preso la decisione dicon il giornalista. La loro storia aveva fatto parecchio chiacchierare, per via della loro differenza di età. Nonostante le voci su un possibileflirt di lei con un giovane imprenditore,hanno sempre difeso il loro amore, scambiandosi baci davanti alle telecamere dei salotti tv e smentendo ogni accusa. Il giornalista ha sempre sostenuto di fidarsi ciecamente della compagna. L’annuncio diDe...