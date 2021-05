Ora il DualSense può essere usato anche su iPhone e iPad per giocare in streaming ai giochi PS5

Advertising

misteruplay2016 : PS5: Sony aggiorna il Remote Play su iOS che ora supporta anche il DualSense - Multiplayerit : PS5, il controller DualSense è ora compatibile con il Remote Play su iOS - Eurogamer_it : L'app Remote Play su #iOS ora supporta il #DualSense di #PS5. - infoitscienza : PS5, il controller DualSense è ora compatibile con il Remote Play su iOS -

Ultime Notizie dalla rete : Ora DualSense

Questa nuova estetica ha influenzato anche i colori con cui fino adsono stati commercializzati i controller; questi sono infatti il bianco e il nero, con una prevalenza netta del ...Il supportoè limitato ai dispositivi con iOS14.5/iPadOS 14.5 installato e gli utenti possono accoppiare i propri controller tenendo premuti i pulsanti Crea e PS e quindi selezionandoli dal ...Secondo un report, PlayStation VR 2 potrà contare su una risoluzione 4K, vibrazioni nel caschetto ed eye trackin per foveated rendering.. Uploadvr ha rilasciato un nuovo report esclusivo che ci ...I controller DualSense della PlayStation 5, originariamente in bianco e nero, saranno disponibili anche in altre fantasie di colori.