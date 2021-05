Nei negozi Amazon Go, si potrà pagare col palmo della mano (Di martedì 11 maggio 2021) La catena dei negozi Amazon Go si sta evolvendo. A New York è già stata introdotta la modalità di pagamento tramite palmo della mano. pagare col palmo della manoIl grande e-commerce avanza a passo veloce, integrando nuovi settori, negozi fisici e nuove modalità di pagamento. Considerata l’evoluzione tecnologica ed i nuovi sistemi biometrici, Amazon vuole rendere sempre più smart gli acquisti dei suoi prodotti. Questo metodo di pagamento, che avviene attraverso il palmo della mano, ricorda un po’ il film In Time, nel quale i personaggi pagano (in minuti ed ore, non in denaro) avvicinando il polso. Nel caso di Amazon, ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 maggio 2021) La catena deiGo si sta evolvendo. A New York è già stata introdotta la modalità di pagamento tramitecolIl grande e-commerce avanza a passo veloce, integrando nuovi settori,fisici e nuove modalità di pagamento. Considerata l’evoluzione tecnologica ed i nuovi sistemi biometrici,vuole rendere sempre più smart gli acquisti dei suoi prodotti. Questo metodo di pagamento, che avviene attraverso il, ricorda un po’ il film In Time, nel quale i personaggi pagano (in minuti ed ore, non in denaro) avvicinando il polso. Nel caso di, ...

