Maresca su Buffon | “Ha più di 40 anni | è giusto che stia a casa”

(Di martedì 11 maggio 2021) L’ex centrocampista, tra le altre di Juve e Siviglia, Enzo, ha parlato a Sky Sport dell’addio dialla Juventus, il secondo, dopo quello del 2018. Queste le sue parole: “Ho avuto molto di conoscere Gigi 19fa, parliamo di un giocatore che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale, è stato per tantissimiil migliore al mondo, ha vinto di tutto e di più. L’addio alla Juventus? Direi finalmente. A volte sento parlare giocatori di 33-34che sono alla fine, lui ne ha 43. La sua storia ci fa fare un discorso diverso ma ha un’età per cui ha preso una decisione in maniera convinta. Sono contento per lui. Ora può iniziare a fare altro. Consigli? È talmente intelligente che sa decidere da solo. Ha più di 40,chea ...

Advertising

infoitsport : Maresca: «Buffon ha fatto la storia del calcio, finalmente dice basta!» - infoitsport : Maresca: 'Al City ho totale libertà. Buffon è la storia del calcio' - infoitsport : Maresca: 'Buffon lascia la Juve? Direi finalmente. Ha fatto la storia del calcio' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Maresca: 'Buffon lascia la Juve? Direi finalmente. Ha fatto la storia del calcio' - Dibbello : RT @TUTTOJUVE_COM: Maresca: 'Buffon lascia la Juve? Direi finalmente. Ha fatto la storia del calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Maresca Buffon

Juventus News 24

... sia per questioni tecniche (Donnarumma diventerebbe a tutti gli effetti l'erede di) che ... Tutto è cominciato sabato con l'espulsione di Parma per proteste con l'arbitro, anche se poi, ...5,5 TRAORÉ st 39' Primo 2004 a giocare in serie A, debutta come, all'epoca suo coetaneo, al ... ARBITRO 6,5E' stato troppo fiscale sulle ammonizioni a Pezzella e Gagliolo, bastava dare ...L'allenatore del Manchester City U23 è intervenuto a Sky Sport per commentare diversi temi, da Guardiola ai protagonisti del calcio italiano ...BUFFON – «Ho avuto modo di conoscerlo 19 anni fa. Gigi ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale, è stato per tantissimi anni il migliore al mondo, ha vinto di tutto e di più. Enzo Maresca, ex ...