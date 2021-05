La regina Elisabetta | malva e fiori gialli per l’apertura del Parlamento

(Di martedì 11 maggio 2021) Nonostante la morte dell’adorato marito, l’eventualità di mancare all’apertura del Parlamento prevista per l’11 maggio non è mai stata presa in considerazione. Nell’agenda della regina Elisabetta, la cerimonia rappresentava il primo impegno certo a cui avrebbe partecipato la vedova nell’ottica di riprendere i suoi uffici. Già nei giorni scorsi avevamo avuto modo di apprezzare con quale grazia aveva deciso di affrontare questa fase del lutto, quella meno stringente. Ricordiamo infatti che il principe Filippo se ne è andato «pacificamente» un mese e qualche giorno fa a quasi cent’anni e sua moglie, invece di trincerarsi dietro un gravoso nero, ha scelto fiori e colori tenui per le sue prima apparizioni pubbliche.

Durante la puntata dell'undici maggio di 'La vita in diretta', condotta dal giornalista Alberto Matano, si torna a parlare dei reali inglesi e nello specifico del nuovo record della regina Elisabetta II. La regina Elisabetta II dopo la lunga quarantena a Windsor e la perdita del Principe Filippo è tornata a Westminster dove ha inaugurato la nuova sessione del Parlamento.