La Juve non va e Cristiano Ronaldo compra una Ferrari (Di martedì 11 maggio 2021) Il giocatore non ha partecipato all’ultimo allenamento alla Continassa Non si respira una buona aria a Torino, lato Juventus. Dopo la convente sconfitta per 3 a 0 contro il Milan le acque sono piuttosto agitate e il malcontento non manca tra i tifosi e non. Lunedì, intanto la Juventus si è trovata alla Continassa per riprendere gli allenamenti: tra gli assenti illustri è saltato all’occhio Cristiano Ronaldo. Non è stato concesso nessun giorno di risposo visto che c’è il turno infrasettimanale di mercoledì quando la formazione di Pirlo sfiderà il Sassuolo alla ricerca di un posto in Champions League che comunque ancora è tutto tranne che certo. CR7 non ha preso parte all’allenamento visto che si è recato in mattinata insieme al presidente della Juve Andrea Agnelli ed al numero uno della Exor John Elkann ... Leggi su 361magazine (Di martedì 11 maggio 2021) Il giocatore non ha partecipato all’ultimo allenamento alla Continassa Non si respira una buona aria a Torino, latontus. Dopo la convente sconfitta per 3 a 0 contro il Milan le acque sono piuttosto agitate e il malcontento non manca tra i tifosi e non. Lunedì, intanto lantus si è trovata alla Continassa per riprendere gli allenamenti: tra gli assenti illustri è saltato all’occhio. Non è stato concesso nessun giorno di risposo visto che c’è il turno infrasettimanale di mercoledì quando la formazione di Pirlo sfiderà il Sassuolo alla ricerca di un posto in Champions League che comunque ancora è tutto tranne che certo. CR7 non ha preso parte all’allenamento visto che si è recato in mattinata insieme al presidente dellaAndrea Agnelli ed al numero uno della Exor John Elkann ...

Advertising

EzioGreggio : Vittoria meritata del Milan. Anno disastroso da dimenticare. Ma non mi dimentico anche 9 anni fantastici. Quest’ann… - ZZiliani : E ora attenzione. Oggi #Gasperini rischia 20 giorni di squalifica (l’#Atalanta è 2^ e in finale di #CoppaItalia con… - VIRGINRINGO : Yesssssssss!!! 0-3!!! Grandi ragazzi prestazione super contro la Juve!!!!Avanti così Diavoli!! Non molliamo.. ??????… - eeeeleanor11 : Per non parlare di bonucci uahahahahah mio padre non è uno che odia i giocatori (soprattutto se della Juve) ma dopo… - teoremadipeters : al liceo ho imparato per osmosi un coro della juve stabia su un certo nino ultras morto non so come -