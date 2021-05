Krapfen | la ricetta dolce di Fulvio Marino

(Di martedì 11 maggio 2021) I, ladidi oggi 11 maggio 2021, i dolci fritti e ripieni dalle ricette E’ sempre mezzogiorno. Non sono bomboloni, l’impasto è diverso anche se somigliano molto. In cucina conc’è anche Anna Moroni, insieme concludono ladei, la maestra in cucina adora i fritti. Ili possiamo farcire con la Nutella, con la crema pasticcera, con la confettura di albicocche o altro. Seguiamo nel dettaglio ladeii dolci fritti e farciti di, ladi oggi da E’ sempre mezzogiorno. RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO...

alla marmellata Quantità per 10 porzioni Ingredienti: Farina 500 g Zucchero 50 g Lievito di birra 25 g Burro 50 g Latte 250 g Tuorli d'uovo 2 n Uova intere 1 n Buccia di limone gratt. 1 n