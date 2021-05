Israele | raid sulla Striscia di Gaza Razzi su Ashkelon | morte 2 donne | 6 feriti

Advertising

fanpage : Ultim'ora 9 palestinesi, fra cui 3 bambini, sono rimasti uccisi nei raid israeliani contro Beit Hanoun. - Agenzia_Ansa : Israele: 250 i razzi da Gaza, raid su 130 obiettivi nella Striscia - fanpage : Notte di scontri a #Gerusalemme, Israele bombarda Gaza, 24 morti tra cui 9 bambini #11maggio - pussyy_powerr : RT @perchetendenza: 'Israele': Perché dopo la reazione di Hamas all'irruzione della polizia israeliana nella moschea di al-Aqsa, Tel Aviv h… - mcc43_ : RT @CCKKI: Il @tg2rai probabilmente non è informato: i raid di #Israele???? su #Gaza???? hanno provocato 11 morti, di cui almeno 3 bambini. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele raid

Il ministro della Salute palestinese riferisce invece di 24 morti, tra cui nove minori, tutti vittime deinotturni di. I feriti sarebbero almeno 103, riporta il quotidiano Haaretz. La ...L'esercito israeliano ha definito questi nuovia Gaza "Operazione Guardiano delle Mura". I ... 'Siamo molto concentrati sulla situazione in, Cisgiordania, Gaza. Siamo molto preoccupati per ...Almeno 250 lanci dalla Striscia. Notte di combattimenti, decine di vittime. Hamas: "Fermatevi o sarà un inferno". L'Ue chiede lo stop delle violenze, ma Israele richiama i riservisti e il capo di stat ...“Per 40 anni ho fatto l’inviato di guerra cercando come tanti altri giornalisti di raccontare la violenza della guerra, in ogni parte del mondo. Le immagini forti infastidiscono , lo posso capire. Ma ...