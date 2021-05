“In camera insieme | in albergo” Uomini e Donne | Ida Platano confessa davanti a tutto lo studio Il cavaliere non smentisce

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 maggio 2021) Giorni convulsi a. Tra le tante sorprese ecco una novità in arrivo per Ida. A tenere banco, prima di lei, è l’ormai ex coppia formata da Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri arrivata ad accusarsi in. “La colpa è mia. Sapevo com’era Riccardo, conoscevo il suo carattere e il suo modo di fare – ha esordito Roberta – Sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile. È difficile affrontare le giornate. Ci sono troppe cose che non sono andate. Per carattere all’inizio ho un po’ abbozzato, poi sono crollata. Non è egoista però se vuoi andare d’accordo con lui, deve fare quello che dice. Se ti ribelli, non va bene”. E non è finita qui perché l’ex rivale di Idaha aggiunto nuovi dettagli. La ex dama ha parlato di “incompatibilità nei modi di pensare, negli ...