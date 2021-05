I ragazzi del Servizio Civile Scolastico incontrano gli anziani in RSA

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) (A cura di Francesca Ulivi, Ufficio Stampa progetto “WelComE – Welfare e Comunità Educante”, Associazione di Volontariato Pozzo di Giacobbe) Uno scambio a distanza tra generazioni lontane, tra nonni e nipoti che non si conoscono ma che hanno voglia di mettersi in contatto e passare del tempo insieme. “Sarebbe bello poter fare un po’ di compagnia a chi è solo”, dicono idella scuola media “Dante Alighieri” di Quarrata, piccola città in provincia di Pistoia. Nasce così l’idea di raggiungere (metaforicamente, via Google Meet) gli ospiti delle RSA della zona, di far incontrare nonni e adolescenti per un’ora alla settimana in cui leggere racconti e poesie, e condividere un momento di socialità intergenerazionale fra chiacchiere e cultura. Tutto questo avviene nell’ambito di “WelComE - Welfare e Comunità Educante“, un progetto selezionato da Con i Bambini ...