Green pass: i medici di base devono farlo pagare. E' polemica (Di martedì 11 maggio 2021) «Green pass? I medici di medicina generale devono farlo pagare e comunque non dovrebbe esistere o dovrebbe avere la forma di un'autocertificazione». Lo dice all'AGI Roberto Carlo Rossi, presidente...

borghi_claudio : ...mortalità significativa da Covid e quindi non vedo necessità di preoccuparsi per queste fasce di età. 4) Sono co… - RobertoBurioni : E' ragionevole dare il 'green pass' a vaccinati, guariti e a chi ha fatto un tampone nelle ultime 48 ore? Ne parlo… - sole24ore : Green pass, partita la sperimentazione del sistema di interscambio tra Paesi Ue - FlsJllb : RT @trinacria_10: Il passaporto genealogico nazista! Non era obbligatorio ma senza non si potevano fare certi lavori e, in seguito, nemmen… - giustoperf : RT @AzzurraBarbuto: Per passare da una regione italiana all’altra è obbligatorio il green pass. Per migrare dall’Africa all’Italia non è ne… -