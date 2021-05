Gordon Murray - Nel futuro ci sono anche Suv e piccole elettriche

(Di martedì 11 maggio 2021), famoso ingegnere inglese con un passato glorioso nella Formula 1, punta ad ampliare il raggio d'azione della sua attività imprenditoriale nel mondo dell'auto: non si limiterà a produrre supersportive, ma svilupperàveicoli elettrici. A tal fine ilGroup ha varato un programma di espansione quinquennale, che prevede investimenti per 300 milioni di sterline (poco meno di 350 milioni di euro al cambio attuale). Unelettrico. "L'elettrico è ciò che ci mancava ed è lì che si trova il", ha affermatoalla Reuters per spiegare i progetti di diversificazione e crescita. La sua azienda ha in programma di lanciare l'anno prossimo la sua prima creatura. la T50, una supersportiva ispirata alla McLaren F1 e ...

