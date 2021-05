Dogecoin e’ iniziata per scherzo e ora e’ la quarta criptovaluta piu’ grande gel mondo

(Di martedì 11 maggio 2021), creato nel 2013 come unoper gli appassionati di, è emerso come lapiùper capitalizzazione di mercato, secondo i dati di CoinMarketCap. Le prime tre monete ora includono Bitcoin (del valore di oltre $ 1 trilione), Ethereum (del valore di $ 388 miliardi) e Binance coin (del valore di $ 99 miliardi). Laispirata ai meme, sostenuta dal CEO di Tesla Elon Musk, ora ha un valore di mercato di oltre $ 85 miliardi dopo aver raggiunto un prezzo massimo storico di $ 0,69 (69 centesimi) una moneta mercoledì. Dall’inizio di questo anno finanziario alla data attuale, laha registrato guadagni di oltre il 14.000%. Il 31 dicembre 2020, era scambiato a 0,00468 dollari, ma ...

