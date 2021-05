Covid | Mattarella | ' prudenza e responsabilità | non vanificare sacrifici'

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per sconfiggere il virus serviranno ancoranei comportamenti: non possiamocompiuti, anche per il rispetto che dobbiamo ai tanti morti, alle tante sofferenze patite. Accanto allaservirà però anche determinazione e iniziativa, sarà necessario anche il coraggio di progetti e realizzazioni che aiutino a sviluppare insieme innovazione e qualità, che portino a migliorare quanto va ritenuto obsoleto, difettoso, frenante". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" per l'anno 2021.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per i David di Donatello. Il presidente della Repubblica è intervenuto in occasione della cerimonia per i David di Donatello: 'Dalle gravi crisi si esce solo con la solidarietà, con la visione e il senso di appartenenza'. Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per sconfiggere il virus serviranno ancora prudenza e responsabilità nei comportamenti: non possiamo vanificare i sacrifici compiuti, anche per il rispetto che dobbiamo ai tanti morti, alle tante sofferenze patite". Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Lo spettacolo dal vivo è tra i settori più colpiti dalle conseguenze della pandemia, al di là dei rilevanti interventi del Governo per sostenere il settore".