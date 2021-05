Covid: a riunione P.Chigi chiesta cabina regia per venerdì, ‘no a rinvii’ (2) (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – La richiesta sarebbe stata avanzata anche alla luce di diversi articoli di stampa che parlavano di un possibile rinvio delle decisioni alla settimana prossima, alla luce dei dati attesi per il 21 maggio. Da qui, la richiesta di un tagliando già in settimana: venerdì il giorno indicato da diversi ministri al tavolo anche alla luce del Cdm di giovedì sul dl sostegni bis. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) (Adnkronos) – La risarebbe stata avanzata anche alla luce di diversi articoli di stampa che parlavano di un possibile rinvio delle decisioni alla settimana prossima, alla luce dei dati attesi per il 21 maggio. Da qui, la ridi un tagliando già in settimana:il giorno indicato da diversi ministri al tavolo anche alla luce del Cdm di giovedì sul dl sostegni bis. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

