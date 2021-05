Coprifuoco Napoli, carabiniere prende a calci un ragazzo: al via indagini interne (Di martedì 11 maggio 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Un ragazzo preso a calci da un carabiniere perché sorpreso a passeggiare nell'orario del Coprifuoco. E' il contenuto di un video divenuto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 11 maggio 2021) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Unpreso ada unperché sorpreso a passeggiare nell'orario del. E' il contenuto di un video divenuto ...

