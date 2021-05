C’è una battaglia in corso per l’appalto cloud da 10 miliardi della Difesa degli Stati Uniti (Di martedì 11 maggio 2021) Amazon si è opposta all’assegnazione del contratto Jedi a Microsoft. Ora anche alcuni deputati statunitensi premono per suddividere il contratto tra più aziende Amazon sta vincendo la sua battaglia legale contro il Dipartimento della Difesa statunitense, sull’assegnazione del contratto Jedi per la fornitura e la gestione dei servizi di cloud computing del Pentagono. Lo sviluppo del progetto da 10 miliardi di dollari in 10 anni, assegnato a Microsoft nel 2019, potrebbe essere messo in discussione dai vertici della Difesa, a causa dei rallentamenti che deriverebbero dal protrarsi del contenzioso legale con il colosso di Seattle. I funzionari del Pentagono hanno dichiarato di avere urgentemente bisogno del programma cloud in grado di gestire la maggior ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Amazon si è opposta all’assegnazione del contratto Jedi a Microsoft. Ora anche alcuni deputati statunitensi premono per suddividere il contratto tra più aziende Amazon sta vincendo la sualegale contro il Dipartimentostatunitense, sull’assegnazione del contratto Jedi per la fornitura e la gestione dei servizi dicomputing del Pentagono. Lo sviluppo del progetto da 10di dollari in 10 anni, assegnato a Microsoft nel 2019, potrebbe essere messo in discussione dai vertici, a causa dei rallentamenti che deriverebbero dal protrarsi del contenzioso legale con il colosso di Seattle. I funzionari del Pentagono hanno dichiarato di avere urgentemente bisogno del programmain grado di gestire la maggior ...

