Calcio: Juve, CR7 sui social: 'Crederci fino alla fine' (Di martedì 11 maggio 2021) "Crederci fino alla fine": così, in una storia su Instagram, Cristiano Ronaldo carica la Juventus. Dal treno che ha portato i bianconeri a Reggio Emilia, il campione portoghese scuote i compagni per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "": così, in una storia su Instagram, Cristiano Ronaldo carica lantus. Dal treno che ha portato i bianconeri a Reggio Emilia, il campione portoghese scuote i compagni per ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA BUFFON ANNUNCIA L'ADDIO ALLA JUVENTUS 'Quest'anno si chiuderà questa esperienza' 'O smetto o trovo un'alt… - federicocasotti : A posteriori è mancato il coraggio di intervenire drasticamente su #Pirlo dopo Porto e Benevento, quando l’iceberg… - FBiasin : #Gravina: 'Se al momento dell'iscrizione alla prossima #SerieA la #Juve non si ritirerà dalla #Superlega, sarà fuor… - Fab77R : @gianluigibuffon Un enorme grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato in questi anni!!mi mancherà anche il so… - TUTTOJUVE_COM : Calcio: Juve, CR7 sui social: 'Crederci fino alla fine' -