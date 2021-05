Buffon | ' lascio definitivamente la Juve'

Advertising

La lunga avventura di Gigialla Juventus finirà al termine di questa stagione . Ad annunciarlo è stato lo stesso portiere in un'intervista a Bein Sports . "Il mio futuro è chiaro e delineato " ha detto - . Quest'anno si ..."Il mio futuro è chiaro: a fine stagionedefinitivamente la Juve, poi valuterò se smettere o se troverò qualche soluzione che mi dia nuovi stimoli": così Gigi, ai microfoni di Bein Sport, network di canali sportivi, annuncia la ...Dopo tante voci che si rincorrevano Gianluigi Buffon ha dato il definitivo annuncio: alla fine di questa stagione lascerà la Juventus. Si chiude definitivamente un’era del calcio italiano. Gianluigi ...Il 43enne portiere lascerà il club bianconero a fine stagione: «Il mio futuro è chiaro e delineato. Quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bellissima e lunghissima esperienza. Finito un c ...