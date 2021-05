BlockChain, open call Horizon 2020: fino a 20mila euro per startup e Pmi (Di martedì 11 maggio 2021) Al via la terza e ultima open call del progetto BlockStart, il programma di accelerazione per supportare le startup nel settore che lavorano con tecnologie BlockChain e in particolare DLT applicabili ai settori fintech, ICT e retail. L’obiettivo ultimo del programma è quello di far incontrare ed adattare soluzioni tecnologiche DLT con i bisogni di PMI europee, al fine di collocare sul mercato nuovi prodotti/servizi. Il bando è rivolto a startup europee o di un paese associato a Horizon 2020 che riceveranno fino a 20.000 euro di sovvenzioni equity-free; opportunità di testing per aiutare gli sviluppatori a esplorare nuove catene di valore per la tecnologia BlockChain; networking con i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Al via la terza e ultimadel progetto BlockStart, il programma di accelerazione per supportare lenel settore che lavorano con tecnologiee in particolare DLT applicabili ai settori fintech, ICT e retail. L’obiettivo ultimo del programma è quello di far incontrare ed adattare soluzioni tecnologiche DLT con i bisogni di PMIpee, al fine di collocare sul mercato nuovi prodotti/servizi. Il bando è rivolto apee o di un paese associato ache riceverannoa 20.000di sovvenzioni equity-free; opportunità di testing per aiutare gli sviluppatori a esplorare nuove catene di valore per la tecnologia; networking con i ...

