Benevento | CivicA | “Mastella ritiri immediatamente ordinanza anti – assembramenti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– “Abbiamo letto con stupore e meraviglia l’ultimadi Clemente, la quale in pratica vieta ai cittadini di intrattenersi all’aria aperta su tutto il territorio comunale. Ci siamo meravigliati perché recentemente lui stesso ha minacciato l’ennesimo sciopero della fame se non fossero state allentate le restrizioni. Abbiamo visto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, da un mese a questa parte, ha evidenziato come sia molto difficile contagiarsi all’aria aperta, per cui davvero non riusciamo a comprendere il senso di tale”. Inizia così una nota a firma di, il laboratorio politico nato di recente dopo le dimissioni di alcuni suoi componenti da Civico22. “Avremmo potuto comprendere – continuano – qualche azione pratica volta ad ...