Bayern Monaco, Lewandowski: “Baggio il mio primo idolo, difficile segnare in Serie A” (Di martedì 11 maggio 2021) Robert Lewandowski ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, raccontandosi a 360°:”Il mio primo idolo? Roberto Baggio, impazzivo per lui. Ricordo con piacere anche Del Piero ai tempi della Juventus. Mi hanno parlato molto della Serie A. So che è un campionato molto tattico in cui è difficile segnare. Tuttavia al momento sono felice al Bayern Monaco e voglio onorare il contratto“. “Mi dispiace per il Pallone d’Oro non assegnato nel 2020, ma sono orgoglioso di quanto ho fatto. Ormai non ci penso più. Punto alla Scarpa d’Oro e spero di segnare anche nelle ultime due giornate di campionato. Purtroppo in Bundesliga ci sono quattro partite in meno rispetto agli altri top campionati, perciò è più ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Robertha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, raccontandosi a 360°:”Il mio? Roberto, impazzivo per lui. Ricordo con piacere anche Del Piero ai tempi della Juventus. Mi hanno parlato molto dellaA. So che è un campionato molto tattico in cui è. Tuttavia al momento sono felice ale voglio onorare il contratto“. “Mi dispiace per il Pallone d’Oro non assegnato nel 2020, ma sono orgoglioso di quanto ho fatto. Ormai non ci penso più. Punto alla Scarpa d’Oro e spero dianche nelle ultime due giornate di campionato. Purtroppo in Bundesliga ci sono quattro partite in meno rispetto agli altri top campionati, perciò è più ...

