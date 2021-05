Virus in Campania, altri 54 morti e positivi in calo: i dati di oggi (Di lunedì 10 maggio 2021) Calano i nuovi positivi in Campania: oggi il Virus fa registrare 943 positivi su 9.690 tamponi molecolari esaminati, 290 in meno di ieri con 8.509 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 9,73% dei test, tre punti percentuali in più di ieri quando l’indice di contagio era al 6,77%. Di tutti questi nuovi contagiati, 591 sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Calano i nuoviinilfa registrare 943su 9.690 tamponi molecolari esaminati, 290 in meno di ieri con 8.509 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 9,73% dei test, tre punti percentuali in più di ieri quando l’indice di contagio era al 6,77%. Di tutti questi nuovi contagiati, 591 sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ilvaglio1 : Virus – I dati del contagio in provincia di Benevento, in Campania e nazionali #coronavirus #regionecampania #asl… - __Dissacrante__ : 'finalmente siamo liberi dal virus' Si, il problema e' che in #Campania ci sei ancora tu. #DeLuca - ilvaglio1 : Virus – Muore un 38enne al “San Pio” di Benevento. In Campania, in 24 ore, il 20% dei decessi italiani #coronavirus… - ciruppo : @Reg_Campania grazie per l’organizzazione, impeccabile, grazie per la rapidità delle convocazioni, grazie per la co… - bibirabeni : @biif Eh ma spero proprio di no. A meno di brogli e cambiamenti nei parametri dell'ALGORITMO, i numeri, almeno in C… -