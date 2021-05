Violenza donne | Bonetti | ‘formazione indispensabile per il contrasto’

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – Le dinamiche di abuso del femminile devono essere rinnegate anche dalla nostra dimensione culturale, “questo è un lavoro essenziale da svolgere nelle università con la formazione, strumentoal contrasto di chi agisce concontro le. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elenaintervenendo all’incontro ‘Il ruolo dell’Università nel contrasto alladi genere’, organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma didi genere, in collaborazione con la Rete UN.I.RE ed ha aggiunto: “C’è anche unaeducativa: un bambino che assiste ad unaè violato nell’infanzia”. L'articolo proviene da ...

... creata da uomini eche avevano combattuto il fascismo e creato un paese nuovo. L'eredità del ... Mi sembra che in Italia il terrorismo e lapolitica degli anni settanta continuino a ...Le volontarie del centro antiviolenza saranno presenti con un punto informativo per sollecitare e sensibilizzare ancora una volta la cittadinanza ad una riflessione sullaalle. A chi ...Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Il primo punto su cui stiamo lavorando è il tema della parità, che è scelta fondamentale per l'identità democratica del nostro Paese". La' dove viene negata si insinuano d ...materia strategica e trasversale che dobbiamo sempre più sostenere nel nostro Paese per costruire azioni di contrasto alla violenza contro le donne". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e ...