Unhcr, 23 migranti dispersi in un naufragio in Libia (Di lunedì 10 maggio 2021) "Quarantadue persone sopravvissute a un naufragio sono appena stati riportati a Tripoli dalla Guardia costiera libica. L'Unhcr e la Croce rossa stanno curando i sopravvissuti che soffrono di ustioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) "Quarantadue persone sopravvissute a unsono appena stati riportati a Tripoli dalla Guardia costiera libica. L'e la Croce rossa stanno curando i sopravvissuti che soffrono di ustioni ...

Unhcr, 23 migranti dispersi in un naufragio in Libia Alcune ore prima l'Unhcr aveva dato notizia, in un altro tweet, di circa 600 persone riportate oggi a Tripoli e a Zawiya dalla Guardia costiera libica, tra cui molte donne e bambini. "Unhcr e Irc ...

Migranti, a Lampedusa nuovi sbarchi: in 24 ore arrivate oltre 2.000 persone Altra notte di sbarchi a Lampedusa dove sono approdati 635 migranti a bordo di quattro imbarcazioni. Il primo soccorso, eseguito dalla Capitaneria di porto, è stato di un peschereccio con a bordo 352 ...

