Twitter, arriva una gradita novità per utenti iOS ed Android (Di lunedì 10 maggio 2021) Twitter si rinnova ed introduce una nuova funzionalità per gli utenti. Che ora potranno da subito sfruttarla. novità importante per gli utenti di Twitter (Getty Images)Il noto social network Twitter ha sperimentato in questi mesi una nuova funzione per le immagini. Gli utenti potranno così sfruttare al meglio le proprie foto, riuscendo quindi a introdurre contenuti multimediali su una piattaforma nota per basarsi solo sulla scrittura. Leggi anche-> Netflix Italia, la sorpresa per gli utenti è un flop clamoroso: cosa è successo Dapprima limitata ad un ristretto numero di iscritti nella fase di testing, ora questa funzionalità sarà fruibile sia per i possessori di Apple che per clienti Android. I test hanno infatti rivelato un alto ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 maggio 2021)si rinnova ed introduce una nuova funzionalità per gli. Che ora potranno da subito sfruttarla.importante per glidi(Getty Images)Il noto social networkha sperimentato in questi mesi una nuova funzione per le immagini. Glipotranno così sfruttare al meglio le proprie foto, riuscendo quindi a introdurre contenuti multimediali su una piattaforma nota per basarsi solo sulla scrittura. Leggi anche-> Netflix Italia, la sorpresa per gliè un flop clamoroso: cosa è successo Dapprima limitata ad un ristretto numero di iscritti nella fase di testing, ora questa funzionalità sarà fruibile sia per i possessori di Apple che per clienti. I test hanno infatti rivelato un alto ...

NetflixIT : Non tutti gli spoiler vengono per nuocere: #UnaSempliceDomanda, il nuovo progetto di Ale Cattelan, arriva prossimam… - AmiciUfficiale : Le emozioni continuano e anche per Alessandro arriva una sorpresa bellissima da parte di Valerio Longo ?? #Amici20 - AlbertoBagnai : Mentre voi vi preoccupate di salvare il pianeta dalla CO2, salta fuori che la soluzione è evacuarlo perché il probl… - Carlaaccardo : RT @r4venmarti: Alessandro che appena arriva dice “Pensavo di aver fatto qualcosa” perché ultimamente veniva chiamato solo per comparate o… - stupiddthought : RT @r4venmarti: Alessandro che appena arriva dice “Pensavo di aver fatto qualcosa” perché ultimamente veniva chiamato solo per comparate o… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter arriva David di Donatello 2021: chi sono i fratelli D'Innocenzo Così arriva il bis: i gemelli tirano fuori un'altra loro vecchia sceneggiatura, Favolacce , vanno ... This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, ...

Maratea Bandiera Blu Arriva dunque l'ufficialità su quanto trapela a già dalle scorse settimane. "È un riconoscimento ... Condividi redazione 7 minuti fa 1 1 minuto di lettura Facebook Twitter WhatsApp Telegram Share via ...

Su Twitter arrivano le mance: ora puoi ricompensare gli utenti più meritevoli La Repubblica John McClane si prepara ad arrivare su Call of Duty: Warzone Arriva un'altra icona degli Anni '80 in Call of Duty: Warzone. Dopo Rambo ecco l'annuncio di contenuti dedicati a John McClane.

Twitter: in test il "barattolo delle mance" e in rilascio parziale il prompt per darsi una regolata Dopo qualche settimana di avvistamenti, è partito ufficialmente il test per elargire delle mance in denaro ai propri profili preferiti: il frutto di un altro test, che invita gli utenti a non postare ...

Cosìil bis: i gemelli tirano fuori un'altra loro vecchia sceneggiatura, Favolacce , vanno ... This content is imported from. You may be able to find the same content in another format, ...dunque l'ufficialità su quanto trapela a già dalle scorse settimane. "È un riconoscimento ... Condividi redazione 7 minuti fa 1 1 minuto di lettura FacebookWhatsApp Telegram Share via ...Arriva un'altra icona degli Anni '80 in Call of Duty: Warzone. Dopo Rambo ecco l'annuncio di contenuti dedicati a John McClane.Dopo qualche settimana di avvistamenti, è partito ufficialmente il test per elargire delle mance in denaro ai propri profili preferiti: il frutto di un altro test, che invita gli utenti a non postare ...