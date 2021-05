Troppe persone ai tavoli | scattano le multe della polizia a 11 titolari di bar e ristoranti del Fermano

Advertising

ilpost : La tendenza a cercare compulsivamente informazioni per rimanere sempre aggiornati è un fenomeno che riguarda indist… - soloio0509 : RT @Giovanni7769: Altro che verbali secretati... Ci sono troppi segreti, e troppe persone coinvolte. - Eveleenrey : RT @Giovanni7769: Altro che verbali secretati... Ci sono troppi segreti, e troppe persone coinvolte. - adorelarry14 : RT @hurricharry: Rimango dell'idea che molte, forse troppe, persone famose parlano di determinati argomenti senza sapere in realtà di cosa… - info_longo : RT @Giovanni7769: Altro che verbali secretati... Ci sono troppi segreti, e troppe persone coinvolte. -

Ultime Notizie dalla rete : Troppe persone

corriereadriatico.it

A queste si aggiungono le 5 multe nei confronti di altrettante, identificate nella notte dalla Volante della Questura tra le 1.30 e le 4, che oltre a avere motivi validi per stare fuori non ......del quartiere) diche si indebitavano per i libri", di partigiani. E da l in poi sempre partito. partito lasciando. Il Conservatorio per gli Statuto, gli Statuto perch facevonote , ...Gli sviluppi degli ultimi anni non hanno ancora risolto tutti i problemi dei dispositivi in commercio, tra cui dimensioni e rumore ...FERMO - Bar e ristoranti nel mirino. Tra sabato e domenica scorsi sono stati controllati 120 esercizi pubblici: le multe della polizia sono scattate per 11 titolari di altrettanti ...