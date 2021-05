Serie B, Pordenone salvo: perché non si giocano i playout (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ultima giornata di Serie B ha definito il quadro per i playoff che stabiliranno l’ultima squadra promossa in Serie A dopo Empoli e Salernitana. In sei si giocheranno l’accesso al massimo campionato italiano, tra queste anche Monza e Lecce, classificatesi rispettivamente terza e quarta. Il 38° turno di campionato è stato fondamentale anche in chiave L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ultima giornata diB ha definito il quadro per i playoff che stabiliranno l’ultima squadra promossa inA dopo Empoli e Salernitana. In sei si giocheranno l’accesso al massimo campionato italiano, tra queste anche Monza e Lecce, classificatesi rispettivamente terza e quarta. Il 38° turno di campionato è stato fondamentale anche in chiave L'articolo

Advertising

gfasolino1_ : RT @PordenoneCalcio: Perchè le serie più belle... tengono incollati allo schermo fino all'ultimo ???? Ma senza colpi di scena ?? #ForzaRamar… - infoitsport : Salernitana in A dopo 23 anni. Monza e Lecce ai playoff, Pordenone salvo, Cosenza in Serie C | Udinese Blog - infoitsport : Serie B, Pordenone salvo: perché non si giocano i playout Perchè non si giocano i playout - Vincenz25680846 : - _SiGonfiaLaRete : #SerieB, i verdetti: SPAL fuori dai playoff, il Pordenone di Domizzi è salvo -