“Senza precedenti”. Harry e William sempre più lontani, l’ultimo sgarbo è pesantissimo. “Perché non ci sarà pace tra loro” (Di lunedì 10 maggio 2021) Pochi mesi fa il principe Harry e Meghan avevano annunciato ufficialmente la seconda gravidanza della ex attrice nel giorno di San Valentino, rivelando durante la discussa intervista con Oprah Winfrey che il piccolo Archie avrà presto una sorellina. Il fiocco rosa verrà appeso alla porta tra un paio di mesi circa e sul nome è per ora mistero. Le bocche dei duchi restano cucite, le ultime indiscrezioni tuttavia sembrano andare in un senso. Sul nome per la piccola, social e i bookmakers sono già pronti a scommettere che la scelta non potrà non ricadere nel ramo della famiglia reale. ‘Lilibet’ è quello più gettonato: un omaggio per la regina Elisabetta che così è sempre stata chiamata dai suoi genitori e dal marito. Il nomignolo affonderebbe la sua origine in un episodio privato della vita della sovrana che da piccola, non ancora in grado di pronunciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Pochi mesi fa il principee Meghan avevano annunciato ufficialmente la seconda gravidanza della ex attrice nel giorno di San Valentino, rivelando durante la discussa intervista con Oprah Winfrey che il piccolo Archie avrà presto una sorellina. Il fiocco rosa verrà appeso alla porta tra un paio di mesi circa e sul nome è per ora mistero. Le bocche dei duchi restano cucite, le ultime indiscrezioni tuttavia sembrano andare in un senso. Sul nome per la piccola, social e i bookmakers sono già pronti a scommettere che la scelta non potrà non ricadere nel ramo della famiglia reale. ‘Lilibet’ è quello più gettonato: un omaggio per la regina Elisabetta che così èstata chiamata dai suoi genitori e dal marito. Il nomignolo affonderebbe la sua origine in un episodio privato della vita della sovrana che da piccola, non ancora in grado di pronunciare ...

Advertising

RobertoBurioni : Sfortuna: la peggiore pandemia in > 100 anni Fortuna: Avere vaccini, sviluppati e convalidati a velocità senza prec… - rudy_matrix : RT @autocostruttore: L'Italia è quel paese dove nel giorno di 1500 clandestini sbarcati in 24 H e nel mezzo di una crisi economica senza pr… - confusadifatto : @toilethybrid Tra insulti e appostamenti sotto casa sto avendo un flashback di guerra senza precedenti - f_passerini94 : Hamas fires rockets at Jerusalem area 'in response to the enemy's aggression in the holy city'… - Pierfanze208 : RT @autocostruttore: L'Italia è quel paese dove nel giorno di 1500 clandestini sbarcati in 24 H e nel mezzo di una crisi economica senza pr… -